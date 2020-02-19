شاهد | ميدو يكشف عن صورة لـ كرة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كشف أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق عن كرة مباراة السوبر المصري بين الفريق الابيض ونظيره الاهلي يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بصحبة حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي الجونة





وعلق أحمد حسام ميدو : "كرة المباراة.. كلاسيكو العرب".





ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الخميس المقبل، بالإمارات العربية المتحدة على كأس السوبر المصري.



