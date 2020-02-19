صحة الغربية: تحقيق 97% من المستهدف تطعيمهم من حملة شلل الأطفال

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تحقيق 97% من المستهدف تطعيمه من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض "شلل الأطفال" بالمحافظة حتى الآن.





وأوضح حميدة أن الحملة، التي انطلقت أول أمس وتستمر حتى غد الأربعاء، تستهدف تطعيم 720 ألفًا و816 طفلا في الفئة العمرية من يوم حتى 5 سنوات.





وأضاف أنه يشارك في الحملة 1441 فردًا، كل فريق مكون من فردين وكل 4 فرق لهم مشرف لصيق لتوفير احتياجاتهم والإشراف عليهم .. مشيرا إلى أنها تضم 360 مشرف إدارة و40 مشرف مديرية، بالإضافة إلى ٢٨١ موقع تطعيم ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة والرعايات الصحية.