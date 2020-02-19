AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الغربية: تحقيق 97% من المستهدف تطعيمهم من حملة شلل الأطفال

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، تحقيق 97% من المستهدف تطعيمه من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض "شلل الأطفال" بالمحافظة حتى الآن. 

وأوضح حميدة أن الحملة، التي انطلقت أول أمس وتستمر حتى غد الأربعاء، تستهدف تطعيم 720 ألفًا و816 طفلا في الفئة العمرية من يوم حتى 5 سنوات. 

وأضاف أنه يشارك في الحملة 1441 فردًا، كل فريق مكون من فردين وكل 4 فرق لهم مشرف لصيق لتوفير احتياجاتهم والإشراف عليهم .. مشيرا إلى أنها تضم 360 مشرف إدارة و40 مشرف مديرية، بالإضافة إلى ٢٨١ موقع تطعيم ثابت بالوحدات ومكاتب الصحة والرعايات الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خاص.. كواليس إصابة مدير شركة في مول سيتي ستارز بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

راقصة وشيشة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بعد الانفلات الأخلاقي داخل المدارس

استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة السوبر.. اعرف التفاصيل

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

«أنا مش مطرب مهرجانات».. عمر كمال يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين على الهواء| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها