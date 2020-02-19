8 مستندات للاستفادة بقرض برنامج مشروعك بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر فى السنوات الماضية نجاح برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" وذلك منذ انطلاقه فى مارس عام 2015.





وقالت ميرفت سيد مدير مشروعك بالمحافظة إن البرنامج منذ انطلاقه شهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين، وخاصة الشباب، وذلك نظرًا لتوافر 7 مقرات فى كل مجالس المدن التابعة للمحافظة، مشيرة إلى أن مشروعك وفر استخراج رخص مؤقتة مجانية مدتها 5 سنوات لتلك المشروعات بحسب مدة القرض، وتستخرج الرخصة خلال فترة وجيزة من وقت التقدم بالطلب تسهيلًا للعملاء لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، علمًا بأن الفائدة 5% متناقصة.





وكشفت مديرة مشروعك بالمحافظة أن إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها حتى 30 ديسمبر 2019 بلغت 2535 طلبا منفذا بقيمة 250340324 جنيها مصريا، كما تم توفير 8609 فرص عمل لمشروعات تجارية وزراعية وصناعية وخدمية، مؤكدة أن ذلك يأتى ذلك فى اطار الدعم الكامل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم لـ "مشروعك ".





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وأشارت إلى أن هدف برنامج "مشروعك " هو توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب، لتوفير فرص عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية، وتوفير فرص عمل للشباب، للمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.





وأوضحت " ميرفت " أن خطوات تقديم طلب الحصول على قرض هو ملء الاستمارة طبقا لحجم القرض المطلوب وذلك عن طريق مكتب مشروع المتواجد فى كل الوحدات المحلية بالمحافظة ويقوم الموظف المسئول بشرح طريقة الاستفادة موضحة بأن الأوراق المطلوبة فى المشروع هى (صورة الرقم القومي للعميل والضامنين - مستخرج حديث من السجل التجاري بشرط ألا يقل رأس المال عن 21 ألف جنيه - البطاقة الضريبية - الموقف الضريبي والتأميني - مستند مقر النشاط (عقد الملكية أو إيجار) وإيصال مرافق - رخصة مزاولة النشاط - في حالة تمويل شراء آلات يقدم عرضين أسعار - خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة، وعلى أنه في حالة عدم التزام العميل بسداد 3 أقساط يتم قطع المرافق عن مقر النشاط ).





وكان قد عقد اللواء أشرف موافي السكرتير العام لمحافظة الأقصر اجتماعًا بحضور رؤساء المدن وممثلى بعض البنوك بالأقصر، لبحث آخر المستجدات بمبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك".





وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر حرص الدولة المصرية على النهوض بالمواطن والعمل لصالحه لتوفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة وعمل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، كما أصدر توجيهاته لرؤساء المدن بالاهتمام بمقرات مشروعك فى مراكز ومدن المحافظة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين لزيادة الاستثمارات وسرعة إنهاء طلباتهم وتوصيلهم بالبنوك المشاركة فى منظومة مشروعك.