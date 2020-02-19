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رياضة

مفيش داعي لـ كيد النسا.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:23 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، رسالة لـ لاعبي الفريق الأول، قبل مواجهة الأهلي، غدًا الخميس، على استاد محمد بن زايد في مباراة السوبر المصري.
وأكد مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك" على ضرورة نبذ التعصب والعنف خلال المباراة، مشددًا على أنه في حال فوز الزمالك وتتويجه باللقب؛ فلا داعي لـ "كيد النسا".

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وأضاف مرتضى منصور أن ما قام به عبدالله جمعة ومحمد عبد الغني عقب التتويج لـ لقب السوبر الافريقي لن يمر مرور الكرام مطلقًا وسيتم حسابهما عليه. 

وقام عبد الله جمعة بصحبة محمد عبد الغني بنشر فيديو عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقي امام الترجي التونسي وعلقا "اضرب يا بدري" .

وتابع مرتضى منصور أن المباراة هي انعكاس للكرة المصرية أمام العالم لذلك لابد ان تخرج بشكل يليق بمكانة الكرة المصرية، مشددًا على أن لاعبي الأهلي هم أخوة للاعبي الزمالك .

وأكمل مرتضى منصور أن على لاعبي الزمالك تقديم أفضل أداء من أجل التتويج باللقب وليس من أجل السخرية من الفريق المنافس مشددًا أنه في نهاية المباراة سيقف كل من الفريقين للتوييج بالميداليات الذهبية والفضية .

ومن المقرّر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي غدًا الخميس على استاد محمد بن زايد في مباراة السوبر المصري.

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