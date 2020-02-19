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رياضة

ماذا قال قدامى الأهلي والزمالك عن مباراة السوبر المصري.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:06 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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حسام الحارتي
أجرى برنامج «الماتش»، الذى يقدّمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مصورًا مع عدد من قدامى القطبين، وذلك قبل ساعات من المواجهة المُرتقبة بينهما.

فى البداية، قال أحمد حسام ميدو، إن الزمالك يمتلك مدربًا قديرًا، يمتلك خبرة كبيرة بالكرة المصرية والأفريقية، بعكس رينيه فايلر، موضحًا أن المدرب السويسري استطاع تحقيق نتائج جيدة على المستويين المحلي والقاري.
فيما قال محمود فتح الله، إن مباريات القمة دائمًا، لا تخضع لأي معايير، إلا أنه يتمنى كأحد اللاعبين القدامى للزمالك، تتويج الأبيض باللقب.

أما خالد بيبو، فأكد أن كرة القدم تحتاج إلى التركيز وبذل العرق والجهد، من أجل تحقيق الفوز.

بينما قال شريف عبدالفضيل إنه يتمنى أن تظهر مباراة القمة، بشكل يليق باسم ومكانة مصر والكرة المصرية.
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