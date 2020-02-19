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أخبار العالم

كيف نقلت تركيا الأسلحة إلى ليبيا.. قائد السفينة المحتجزة يعترف

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:16 ص
قائد سفينة حتجزة
قائد سفينة حتجزة في ايطاليا يعترف بنقل اسلحة من تركيا
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قسم الخارجي
كشفت تقارير إيطالية، عن أدلة جديدة على تورط تركيا في نقل الأسلحة والمعدات إلى ليبيا، وذلك باعتراف قائد السفينة اللبنانية "بانا" المحتجزة في ميناء جنوة الإيطالي منذ الثالث من فبراير الجاري.

واعترف قائد السفينة بأنه كان ينقل أسلحة ومعدات عسكرية على متن السفينة من تركيا إلى طرابلس، وأكد أنه شاهد الآليات والأسلحة في مخازن السفينة وعشرات الجنود الأتراك على متنها.

وأضاف- في اعترافات، نشرتها وسائل إعلام ليبية- أن الشحنة كانت عبارة عن عربات مزودة بالرادار وسيارات جيب ذات مدافع مضادة للدبابات إضافة إلى المدافع الرشاشة والقاذفات والصواريخ.

وأوضح أن الجيش والمخابرات التركية طلبا من طاقم السفينة نفي التوجه إلى ليبيا، مؤكدا أن هناك 3 رحلات قامت بها السفينة على الأقل لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية من تركيا إلى طرابلس قبل أن يتم احتجازها.

وكانت سلطات ميناء جنوة، جنوبي إيطاليا، احتجزت سفينة شحن؛ على خلفية تهريبها أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سفينة الشحن التي تحمل العلم اللبناني، بعد أن رست لنحو ثلاثة أيام في الميناء الإيطالي لإجراء إصلاحات، طلب أحد أفراد الطاقم، الحماية، واللجوء السياسي؛ مقابل الكشف عما كان يدور على ظهر السفينة.

وأكد أن بحوزته معلومات وأدلة بخصوص أسلحة ودبابات ومعدات عسكرية كانت على ظهر سفينة الشحن، وهربت من تركيا إلى ليبيا.

فيما أشارت التحقيقات الإيطالية إلى أن السفينة اختفت عن نظام التتبع الملاحي، وتبين أن طاقمها أوقف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عدة مرات بالتزامن مع اختفائها، ما جعل السلطات الإيطالية تشك بأمرها.
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