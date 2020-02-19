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ثقافة

روائع بيتهوفن يقدمها «السيمفوني» وثلاثي موسيقي نمساوي على المسرح الكبير.. السبت

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية كلاسيكية يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر، ومشاركة الثلاثي الموسيقي النمساوي نيكولاي اورينينسكي "فيولينة"، اون استوروجينكو "تشيللو"، ماكسميليان فليدر "بيانو"، وذلك في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويأتي الحفل ضمن الاحتفال بمرور 250 عاما على ميلاد العبقري الألماني لودفيج فان بيتهوفن، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة.

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم "افتتاحية متتالية كائنات بروميثيوس، الكونشيرتو الثلاثى للبيانو والفيولينة والتشيللو، والأوركسترا من مؤلفات بيتهوفن، إلى جانب السيمفونية الثالثة لـ سبيليوس".

يذكر أن بيتهوفن استلهم الميثولوجيا اليونانية في متتالية "كائنات بروميثيوس" وخلالها صور الكثير من المشاعر الإنسانية.
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