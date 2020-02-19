أخبار الفن | مي كساب تدعم أوكا بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.. عمر كمال: حفلاتنا خارج مصر مستمرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي :





نشر الفنان محمود العسيلي مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لكواليس تصوير أحدث أغانيه "جنة تكفينا"، والذي انتهى منه مؤخرًا.

