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فن

أخبار الفن | مي كساب تدعم أوكا بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.. عمر كمال: حفلاتنا خارج مصر مستمرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:15 ص
عمر كمال
عمر كمال
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي : 

نشر الفنان محمود العسيلي مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لكواليس تصوير أحدث أغانيه "جنة تكفينا"، والذي انتهى منه مؤخرًا.

نشرت الفنانة ريم البارودى صورة جديدة برفقة الفنانة زينة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،  بمقطع فيديو جديد له، من الجيم

نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مجموعة من الصور، مع عائلتها

نشرت الفنانة مي كساب، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة، تجمعها بزوجها؛ لتدعم الفريق الذي يشارك فيه .زوجها (أوكا)، بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنع أغاني المهرجانات ومطربيها من إحياء حفلات

.قال المطرب عمر كمال، إن قرار منعه من الغناء؛ لن يؤثر على حفلاته في الخارج


.شرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" من فرنسا 



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