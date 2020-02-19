اليوم..انطلاق المؤتمر السنوى لـ أدب الطفل بـ جامعة حلوان

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الطفل بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، المؤتمر السنوي الخامس عشر بعنوان : "أدب الأطفال وتعدد الثقافات محليًا وعربيًا ودوليًا"، برئاسة الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل بإشراف سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.





يناقش المؤتمر جهود المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية في تشجيع الإنتاج والعمل علي جذب الطفل للقراءة والأنشطة المرتبطة بها.



