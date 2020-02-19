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تعليم

اليوم..انطلاق المؤتمر السنوى لـ أدب الطفل بـ جامعة حلوان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:57 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم معمل توثيق بحوث أدب الطفل بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان،  المؤتمر السنوي الخامس عشر بعنوان : "أدب الأطفال وتعدد الثقافات محليًا وعربيًا ودوليًا"، برئاسة الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل بإشراف سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

يناقش المؤتمر جهود المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية في تشجيع الإنتاج والعمل علي جذب الطفل للقراءة والأنشطة المرتبطة بها.

كما يتناول المؤتمر الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المتعددة بالشقين الورقي والالكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور، وذلك بهدف التعريف بدور أدب الأطفال والإنتاج الفكري المتعدد والمؤسسات الثقافية المهتمة بالمجال على المستوى المحلى والعربى والعالمى فى تدعيم ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب المختلفة ومحاولة فهم الآخر وقبوله .

تبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء  الموافق 19 فبراير 2020 ويستمر إلى الخميس 20 فبراير 2020 بقاعة المكتبة الموسيقية بالدور الأرضى  بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي .
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