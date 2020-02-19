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أخبار العالم

باكستان والهند.. تصعيد جديد يعيد شبح حرب كشمير

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:54 ص
باكستان تختبر صاروخ
باكستان تختبر صاروخ باليستي يثير قلق الهند
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رحيم يسري
أجرت باكستان بنجاح، تجربة جديدة لإطلاق صاروخ باليستي محلي الصنع، في خطوة أثارت مخاوف لدى جارتها في الهند من احتمالية الصراع النووي بين البلدين، حيث تواصلان تعزيز قدراتها العسكرية.

واختبر سلاح الجو الباكستاني بنجاح، صاروخ كروز ذو رؤوس نووية، وبث التلفزيون الحكومي لقطات للتجربة، حيث أصاب الصاروخ- الذي يبلغ مداه 600 كيلومتر- هدفه المحدد بنجاح خلال الاختبار.

بدورها أكدت إدارة الخدمات العسكرية في باكستان أنن الصاروخ مزود بـ "أحدث أنظمة التوجيه والملاحة التي تضمن تحديد الأهداف بدقة عالية.

ووفقا لصحيفة "دايلي اكسبرس" فإن التجربة الجديدة من المتوقع أن تثير قلقا في الهند ، حيث لا تزال التوترات بين باكستان والهند عالية بشأن مسألة الحدود في كشمير، حيث يمكن للصاروخ بعد تطوير مداه أن يصيب أهداف حيوية في الهند إذا تم إطلاقه من داخل الأراضي الباكستانية.

وتشير الصحيفة إلى أن نيودلهي تقع على بعد 430 كم فقط من مدينة لاهور الباكستانية مما يجعلها هدفا سهلا.

ويرى مراقبون أن الصاروخ سيعزز بشكل كبير قدرة القوات الجوية الباكستانية في مواجهة التقدم الهندي في تطوير نظامها العسكري، كما يمنحها قدرة على توجيه الضربات لأهداف عسكرية رئيسية.

ومن المتوقع أن تجري الهند اختبارات صاروخية خاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، حيث تقوم بتطوير صاروخها بعيد المدى "نيربهاي"، وهو الأمر الذي يقلق باكستان أيضا حال استمرار التصعيد.

ولم تعقد الهند وباكستان محادثات بشأن كشمير منذ فبراير من العام الماضي عندما دخل الجانبان في حرب شبه شاملة، حيث نشبت أزمة كشمير بعد هجوم إرهابي شنه انتحاري على قافلة عسكرية هندية في بلدة بولواما التي تديرها الهند.

أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 شخصًا ، وقالت الهند إن باكستان كانت وراء الهجوم، بعدها شن كلا البلدين المسلحين نوويًا غارات جوية على أراضي بعضهما البعض، مما أسفر عن إسقا مقاتلة هندية، لكن التوترات انخفضت قليلا  عندما أعادت باكستان قائد الطائرة التي سقطت إلى الهند، إلا أن مناوشات عسكرية متكررة لا تزال تعصف بالمنطقة.

وقد تكون مخاطر المواجهة بين البلدين لا يمكن تقدريها في ظل تمتعهما بقدرات نووية، لكن ارتباطهما بتاريخ من النزاع يعزز احتمالية ذلك الصراح، الذي تعود جذوره إلى الحرب الباكستانية الهندية عام 1947 أو مثلما كانت تعرف باسم "حرب كشمير الأولى"، وهي الحرب الأولى في سلسلة الحروب الثلاث التي نشبت بين البلدين.
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