الأب البطل.. سوري يحمي ابنته من القنابل بـ خدعة.. فيديو

باتت أصوات القنابل والأعيرة النارية ذات الإيقاع الموسيقي الدامي واقع يعيشه السوريون بشكل يومي دون انقطاع، منذ اندلاع الحرب حتى وقتنا هذا، ولكن أب لطفلة أراد أن يغير من هذا الواقع.





فقد حاول الأب السوري والذي يدعى "عبدالله المحمد" أن يجعل من أصوات القصف والقنابل أضحوكة لطفلته "سلوى" البالغة من العمر 3 سنوات، كي تعتاد على سماعها دون ضجر أو خوف، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.





ونشر الأب فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوضح كيف يحول أصوات القصف لضحكة من ابنته، فيقول أنه عند سقوط صاروخ يقول لها بأن هذه أصوات ألعاب، فيضحكان سويًا عليها.





ويوضح الأب أنه يقوم بذلك حتى لا تعاني طفلته نفسيًا بسبب أصوات القنابل وهذا هو الحل الذي يملكه لحماية طفلته.





وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حظي على إعجاب الكثير الذين وصفوا الأب بالبطل، متمنين انتهاء الحرب في أقرب وقت.





وكان "عبدالله" يعيش مع أسرته في سراقب، وعندما تحوّل القصف إلى حيث هم موجودون، قرر الهرب إلى محافظة إدلب، ولكن سرعان ما نشبت بها الحرب على أشدها.