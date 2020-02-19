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نقيب الممثلين عن أزمة محمد رمضان: لست مسئولًا عن أفكار الفنانين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
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قال الفنان والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه لا داع لسرد ما تقوم به النقابة من مساندة الفنانين خلال الفترة الماضية، وأنها تدعم أي زميل في أزمته أو محنته.

وأضاف "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن نقابة المهن التمثيلية ليست أغنى نقابة كما يشاع، موجهًا رسالة لـ أعضاء النقابة: "طبطبوا على الغلابة.. أنا جيت أدافع عن الضعفاء والغلابة، النجوم بتعرف تدافع عن نفسها".

وأضاف أنه ليس مسئولًا عن أفكار الفنانين، وليس قاضيًا وحكمًا، مؤكدًا أنهم يحاسبون من يخطئ، كما أنه ضد التشهير والفضائح.

وعن أزمة محمد رمضان مع جمهوره، قال نقيب الممثلين: "مشكلة محمد رمضان ليست مهنية، ولا يمكن التدخل فيها".


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