مكافأة له.. حصان يسافر على متن طائرة أمريكية في الدرجة الممتازة.. صور

تعتبر الطائرة من وسائل النقل التي لم تفقد هيبتها حتى اليوم، فهي من الأماكن التي ترى فيها صفوة المجتمع إلا أن هناك سيدة حطمت تلك الأسطورة وقررت اصطحاب حصانها جوَّا.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية ، فإن سيدة أمريكية اصطحبت حصانها الصغير على متن طائرة من ولاية ميتشجن الأمريكية إلى ولاية كاليفورنيا كرحلة للتنزه .





وحجزت السيدة الأمريكية مقعدين على متن الطائرة في الدرجة الممتازة الخاصة برجال الأعمال والأثرياء، فقد أثارت انتباه الكثير أثناء جلوسها في الطائرة وبجانبها الحصان .





وأشارت السيدة إلى أن الحصان كان مدرباً جيدا على السفر لمسافات بعيدة وركوب الطائرة وألا يصدر أي أصوات مزعجة وأن تلك الرحلة هي مكافأة له لأنه فاز بالسباق الأخير له.