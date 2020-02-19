حاول بيع مقعد أوباما بمجلس الشيوخ.. ماذا وراء عفو ترامب عن الديمقراطي بلاجوفيتش؟

سلسلة من قرارات العفو أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في ضجة بين الديمقراطيين والجمهوريين المناصرين لـ ترامب، لكن أبرز الأسماء المثيرة للجدل المقرر أن يشملها العفو أو تخفيف الأحكام هو الديمقراطي رود بلاجويفيتش حاكم ولاية إلينوي السابق.





قرار ترامب أثار ضجة خاصة أن بلاجويفيتش محكوم عليه بالسجن 14 عاما حيث أدين في 2011 بتهم فساد سياسي، بينها محاولة بيع "مقعد" شاغر في مجلس الشيوخ؛ في أعقاب انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.





لكن لماذا يُظهر الرئيس الجمهوري الرحمة تجاه ديمقراطيين ممن يصفهم دائما بممارسي "السياسات القذرة", هذا هو السؤال الذي سيطر على أعضاء حزب ترامب في إلينوي.





وانتقد وفد مجلس النواب في الولاية قرار ترامب قائلا في بيان "بلاجويفيتش هو وجه الفساد العام في إلينوي ولم يبد أي ندم ولو مرة واحدة"، لكن ترامب لم يهتم واعتبرها حملة "سخيفة للغاية".





وقبل وصوله للبيت الأبيض، أعرب ترامب عن تعاطفه مع بلاجويفيتش المتهم بالفساد، حيث كان مكلفا في 2008 بتسمية شخص ما لشغل مقعد باراك أوباما في مجلس الشيوخ تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وفقا لشبكة "بي بي سي".





ووصف الديمقراطي الذي تم انتخابه حاكما للولاية مرتين ذلك المقعد بـ"الفرصة الذهبية" وأنه لن يتخلى عنها من أجل لا شيء، كما حاول صاحب الـ63 عاما الحصول على أموال من الحملة مقابل تمرير بعض التشريعات، والضغط على بعض المانحين للمشاركة في حملته.





كان من المفترض أن يظل بلاجويفيتش في السجن حتى عام 2024، حيث تشمل الاتهامات الموجهة إليه الرشوى والاحتيال على السلطات ومحاولة الابتزاز، إلا أن تدخل الرئيس الأمريكي قد يغير الأمر.





وسلطت الشبكة الضوء على إظهار ترامب تعاطفه مع الديمقراطي المتهم بالفساد في عام 2012 أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية، لكن يبدو أن توقيت القرار له مغزى بالنسبة لترامب.





يدخل الرئيس الأمريكي في الصراع مع وزارة العدل والنظام القضائي في الولايات المتحدة لكن بسبب حلفائه في الغالب، ومؤخرا جدد شكواه من التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات 2016 والتي كان يقودها المحقق الخاص روبرت مولر.المفارقة أن مولر كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما تم القبض على بلاجويفيتش.





ورغم العفو الرئاسي، قال فريق الادعاء في القضية إنه "على الرغم من ممارسة الرئيس لصلاحيات الرأفة بشكل قانوني، إلا أن الحاكم السابق لا يزال مجرمًا ، أدين بارتكاب أفعال فساد متعددة خطيرة".



