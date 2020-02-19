منع المؤجلات أحدها.. محمد فضل يعدد طرق عودة الجماهير للملاعب

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية تسعى بكل الطرق من أجل عودة الجماهير بشكل كامل للملاعب المصرية.

وأضاف محمد فضل في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن هناك عددًا من العناصر يجب أن تتوافر من أجل عودة الجماهير أبرزها أن تكون جميع الملاعب مراقبة بالكاميرات، بالاضافة لوجود النظام الالكتروني الخاص بالـ"فان اي دي"؛ لمنع دخول المشاغبين.





وتابع محمد فضل أن هناك 5 استادات فقط هي التي تصلح لعودة الجماهير وهي "القاهرة ,السلام ,الدفاع الجوي , الاسكندرية , برج العرب".





وأكمل محمد فضل أن القيمة التسويقية لـ للكرة المصرية ستختلف كثيرا؛ حال عادت الجماهير للملاعب.





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وتابع أن الحد من التأجيلات في الدوري الممتاز من شأنه أيضًا أن يضيف الاستقرار للدوري المصري ومن ثم عودة الجماهير.



