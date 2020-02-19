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تعليم

تجربة جديدة لقطاع التعليم في سيناء.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:23 ص
تجربة جديدة لقطاع
تجربة جديدة لقطاع التعليم في سيناء
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احمد صالح
تتجه مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حاليا إلى استغلال الجناح الفندقي بالمدرسة الفندقية تعرضت علي الجمهور وذلك بهدف تحقيق عائد مادي للإنفاق علي احتياجات المدرسة، وذلك في إطار توفير الموارد الموارد الذاتية تنفيذا للسياسة العامة للدولة.


وفي هذا الصدد فقد تفقد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مدرسة العريش الثانوية الفندقية، ورافقه خلال الزيارة كلا من :المهندس ممدوح الحديدي ،مدير عام التعليم الفني ، وحمزة رضوان، مدير عام التعليم العام ،ومحمد السيد ،مدير إدارة المالي ،وعبدالقادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة،وسوزي عبدالله ،مشرف عام التعليم الفندقي، وعاطف العلاقمي مدير العلاقات.


وقد كان في استقبالهم داخل المدرسة جهمي داود مدير المدرسة، وعصام علي وكيل المدرسة، ومهدي عبدالعزيز وكيل التشغيل والمواد الفندقية النظرية والعملية.

وتم اصطحاب المسؤولين والضيوف في جولة داخل المدرسة، كما تم زيارة الجناح الفندقي، وتم عمل زيارة لأقسام المغسلة والاطمئنان علي جاهزيتها وقسم المطعم الذي قدم وجبات تضاهي الوجبات التي تقدمها مطاعم الخمس نجوم.

وقرر عبد العزيز عطية وكيل الوزارة، إعداد دراسة بشأن استخدام الجناح الفندقي للجمهور العام بعد إنهاء إجراءات التجهيز، علي أن يتم الافتتاح الرسمي للجناح، وإعلان التسعيرة الخاصة بالإقامة.

وذلك بهدف تحقيق موارد ذاتية للمدرسة علي تراب مشروع رأس المال في مدارس التعليم الفني والذي يهدف إلى تدريب الطلاب، واكتسابهم خبرات إلى بعد التخرج، والخروج إلى سوق العمل برصيد معرفي تنفعهم في مجال حياتهم العملية.
تجربة جديدة لقطاع التعليم في سيناء.. تعرف على التفاصيل
تجربة جديدة لقطاع التعليم في سيناء.. تعرف على التفاصيل
تجربة جديدة لقطاع التعليم في سيناء.. تعرف على التفاصيل
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