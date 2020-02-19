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محافظات

425 فريقا طبيا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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احمد صالح
يواصل 425 فريقا طبيا بشمال سيناء عملهم ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مختلف قري وتجمعات المحافظة.

وأعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن انتشار الفرق الطبية البالغ عددها 425 فريقا في مختلف قري وتجمعات المحافظة ساعد فى الوصول لأقصى المناطق البعيدة داخل حيث المحافظة.

وأضاف شوكه، أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات المصريين وغير المصريبن والتطعيم مجاني والمستهدف من التطعيم 55146 طفلا على مستوى المحافظة.

أعلن أنه تم تطعيم ٥٢٥٠٧ طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة بلغت ٩٥،٢٢% من إجمالي المستهدف.

وأضاف شوكة أنه تم تطعيم ٢٨٠٦٥ طفلا بالعريش، و١٧١١٨ ببئر العبد و٤١٦٥ بالشيخ زويد و٢٧٤ برفح و١٩٢٠ بالحسنة ،٩٦٥ بنخل.


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من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.
425 فريقا طبيا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء
425 فريقا طبيا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء
425 فريقا طبيا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء
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