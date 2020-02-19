يحدث اليوم | رئيس بلاروسيا يصل مصر في زيارة رسمية لتطوير العلاقات

يشهد اليوم الأربعاء، 19 من فبراير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





القاهرة : يقوم رئيس بلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة رسمية إلى مصر تستمر يومين، يبحث خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في صيف العام الماضي.





أوتاوا : ترسل كندا طائرة مستأجرة إلى اليابان؛ لإجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة (دايموند برينسس) السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني.





فيينتيان : يجتمع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في دولة لاوس لبحث آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد وجهود مكافحة واحتواء تفشي الفيروس.





موسكو : يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية.



