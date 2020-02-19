اجتماع الرئيس السيسي مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.





ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الهدف من استرداد أراضي الدولة لا يقتصر على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة أصولها وحقوقها إنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط وهي المباديء التي تعكس دائما مدى تقدم وتحضر الدول.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزراء الموارد المائية والري والمالية والتنمية المحلية والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى محافظي الوادي الجديد والجيزة والبحيرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية وقنا والمنيا والدقهلية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.





ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي حيث وجه الرئيس بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشددا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.





وأضافت أن الرئيس السيسي وجه أيضا بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة.





وأكد الرئيس أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من البيانات لكل محافظة ليس فقط ما يتعلق برقعة الأراضي ومتحصلاتها التعاقدية وإنما أيضا ما تحتويه من موارد طبيعية.





واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الآليات والخطوات التنفيذية لعمل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي على أرض الواقع واستعرض معدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات وكذا قيمة المتحصلات في هذا الخصوص والتي يتم إيداعها حساب حق الشعب المخصص لمصلحة استرداد قيمة التقنين.





وفي الشان الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن أسعار الدولار هبطت بنحو 3 قروش جديدة خلال تعاملات أمس لتسجل في عدد من البنوك 15.56 جنيه للشراء ونحو 15.66 جنيه للبيع وسط زيادة كبيرة في حجم المعروض منه بالسوق.





وقالت مصادر مصرفية للصحيفة إن السبب الأساسي في استمرار تحسن أداء الجنيه أمام الدولار هو تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مختلف الموارد.. موضحة أن المؤسسات والتقارير الدولية لا تتوقف عن الإشادة بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وهو ما يعطي ثقة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر.





وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم بسبب الضرائب أو التأمينات أو غيرها من المستحقات الحكومية والعمل على حل هذه المشكلات في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسة الدكتور مدبولي لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد، خلال الاجتماع، أن الوزارة انتهت من أعمال الربط الشبكي بالألياف الضوئية للمواني، وقال إنه سيتم التنفيذ تباعا طبقا للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقي مواني الجمهورية.





وفيما يتعلق بالترابط المعلوماتي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. أشار الوزير إلى الخطوات التي تمت بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الإسراع بميكنة الإجراءات الجمركية.





وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالافراج للشحنات التي تستلزم موافقة فنية.





من جانب أخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجرى العمل حاليا على ربط هيئة البريد المصري بمنظومة النافذة الواحدة وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجستية المزمع إنشاؤها بالمنظومة وفقا للجداول الزمنية المحددة .. مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويا والتي تمثل نحو 96.5% من إجمالي قيمة الواردات المصرية ونحو 90.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.





وتحت عنوان "إطلاق 59 قافلة طبية مجانية بـ25 محافظة"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت إطلاق 59 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية في الفترة من 17 إلى 29 فبراير الجاري.





وأضافت الصحيفة أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائبة والمحرومة من الخدمات الطبية.. مشيرة إلى أن الدكتور خالد مجاهد مستشار الوزيرة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أوضح أنه سيتم إطلاق القوافل في 25 محافظة.





من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا عابرا بنطاق البحرين المتوسط والأحمر أثناء تواجد حاملة الطائرات الرافال و (إف – 16) المصرية.





وأوضحت الصحيفة أن التدريب تضمن تنفيذ الجانبين المصري والفرنسي مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو والتدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.





وأشارت إلى أن التدريب يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي بالمنطقة وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.





وتحت عنوان "الاقتصاد المصري الأعلى نموا بالشرق الأوسط"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر "فيديوجراف" استعرض من خلاله ترتيب معدلات النمو المتنامي لمصر في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 2011 وصولا إلى عام 2022 وهو ما يأتي استمرارا للمؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري والذي يمضي بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو.





وأظهر الفيديوجراف تصدر معدل نمو الاقتصاد المصري قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامي 2018 و2019.

ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصري على كافة معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020 و2021 و2022.





وعن تطورات الوضع في ليبيا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الجيش الوطني الليبي أعلن قصف سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى المليشيات المسلحة بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.





ونقلت الصحيفة عن العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي قوله، في تصريح لـ(العربية نت)، إن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، مضيفا أنها قدمت من تركيا في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح إلى ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار.





وأضافت (الجمهورية) أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة كان قد أعلن تعرض ميناء طرابلس لقصف دون إعطاء مزيد من التفاصيل.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد يوم واحد من موافقة الاتحاد الأوروبي على إرسال بعثة بحرية إلى البحر المتوسط للقيام بعملية مراقبة تمنع وصول السلاح إلى ليبيا.





وأوضحت أن صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي استهدفها القصف في ميناء طرابلس البحري.



