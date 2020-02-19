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الطيب عباس: المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي حضاري واستثماري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:49 ص
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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ريهام فيكتور

قال الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية  إن المتحف المصرى الكبير يعتبر أضخم مشروع  ثقافى حضارى فى عام 2020 وسيتم افتتاحه في نهاية العام الحالي.


وأضاف الدكتور الطيب عباس من خلال حواره الهاتفي ببرنامج "هذا الصباح " المذاع على فضائية "اكسترا نيوز " أن المتحف المصرى الكبير يعتبر أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة بداية من عصر الأسرات ونهاية بالعصر اليونانى الرومانى.


وأشار  مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية، إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير لا يعد مشروعا حضاريا وثقافيا فقط وإنما مشروع استثماري ضخم.


وتابع  مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية أنه سيتم عرض قطع  أثرية مثل ممتلكات تخص الملك توت عنخ آمون وغيرها من الآثار من المتاحف والمخازن الإقليمية الكبرى.


وأكد أن مساحات المتحف الكبير شاسعة  من العرض المتحفي فتبلغ حوالى  7200 متر مربع لقاعات الملك توت عنخ آمون ، و 6500 متر مربع للدج العظيم ، بالإضافة إلى 850 متر مربع البهو العظيم ، لافتا الى أن المساحات الكبيرة تعطينا انطباعا أن المتحف المصرى الكبير هو بالفعل أضخم مشروع ثقافى حضارى واستثمارى فى فى نفس الوقت.
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