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البصل يسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 19 -2- 2020.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:58 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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شيرين عادل

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم  الأربعاء 19- 2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 5 جنيهات
البطاطس 5 جنيهات
الخيار 6 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 3.5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 9 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 7.5 جنيه
الموز 10 جنيهات
الفراولة 12 جنيهًا
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