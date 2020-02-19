وفد من حماس يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني.. اعرف السبب

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني.





وضم وفد الحركة الذي يترأسه رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، أعضاء المكتب السياسي حسام بدران، وماهر عبيد، وممثل الحركة لدى طهران خالد القدومي، وممثلها لدى لبنان أحمد عبد الهادي.





وبحث الجانبان المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، وصفقة القرن الأمريكية وكيفية مواجهتها على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى الحديث حول العلاقات الثنائية بين الحركة وإيران.





ووضع وفد الحركة لاريجاني في صورة المستجدات السياسية، وأطلعه على رؤية الحركة لمواجهة خطة السلام الأمريكية، التي ترفضها حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية؛ لأنها تستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي إقامة دولته، وفي سيادته على أرضه وجوه وبحره.





من جانبه، أكد لاريجاني موقف إيران الرافض لخطة ترامب، وموقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني، وأنها ماضية في دعمه ودعم المقاومة الفلسطينية، وحرصها المستمر على تطوير العلاقة مع حركة حماس.