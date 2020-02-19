AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفد من حماس يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني.. اعرف السبب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:58 ص
وفد من حماس يلتقي
وفد من حماس يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني
Advertisements
سمر صالح

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني.


وضم وفد الحركة الذي يترأسه رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، أعضاء المكتب السياسي حسام بدران، وماهر عبيد، وممثل الحركة لدى طهران خالد القدومي، وممثلها لدى لبنان أحمد عبد الهادي.


وبحث الجانبان المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، وصفقة القرن الأمريكية وكيفية مواجهتها على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى الحديث حول العلاقات الثنائية بين الحركة وإيران.


ووضع وفد الحركة لاريجاني في صورة المستجدات السياسية، وأطلعه على رؤية الحركة لمواجهة خطة السلام الأمريكية، التي ترفضها حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية؛ لأنها تستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي إقامة دولته، وفي سيادته على أرضه وجوه وبحره.


من جانبه، أكد لاريجاني موقف إيران الرافض لخطة ترامب، وموقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني، وأنها ماضية في دعمه ودعم المقاومة الفلسطينية، وحرصها المستمر على تطوير العلاقة مع حركة حماس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حركة فتح: نرفض شروط الاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع في القدس

حماس تكشف حقيقة وجود عداوة مع السعودية وسر زيارة إيران

أبو مازن يستقبل الحاكم العام لأستراليا ويطلعه على آخر المستجدات

أول رد من حماس على نبأ إعلان صفقة القرن خلال ساعات

رفض رسمي وشعبي لـ خطة ترامب .. خارجية فلسطين: ترجمة لوعد بلفور.. وتهدف لإقامة كيان في غزة والسيطرة على الضفة.. وقيادات: ردود الفعل لا ترقى لمستوى خطورة المؤامرة.. ونطالب بدعم عربي عاجل

استباقا لـ صفقة القرن.. فعاليات غضب في أنحاء الأراضي الفلسطينية

ترشيحاتنا

شروط المسح على الجورب عند الوضوء.. تعرف عليها

الثوم والرمان.. 5 أطعمة رخيصة الثمن تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية

امرأة تطلب الطلاق بسبب أفكار زوجها عن الإنجاب

الكاميرات رصدته.. كائن غريب يظهر في الليل ويختفي بسرعة البرق.. صور

مكافأة له.. حصان يسافر على متن طائرة أمريكية في الدرجة الممتازة.. صور

أول رد من الصحة على وفاة 3 طلاب بـ كورونا في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور