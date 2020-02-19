بعد لقائهم السري مع ظريف.. بومبيو يفتح النار على الديمقراطيين

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هجوما على عدد من الديمقراطيين، بسبب اجتماعهم السري مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال مؤتمر ميونخ الذي عقد في نهاية الأسبوع بألمانيا.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، قال بومبيو خلال جولته الأفريقية، إنه يخشى أن يقوّض الاجتماع الاستراتيجية الخارجية مع إيران وظريف، والذي يقع تحت طائلة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بسبب رعايته للإرهاب الدولي.





وأضاف: "ظريف هو وزير خارجية دولة قتلت أمريكيا في 27 ديسمبر الماضي، ووزير خارجية بلد أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، ووزير خارجية دولة أسقطت طائرة ولا تريد أن تسلم الصندوقين الأسودين".





وأشار: "إذا التقيا لا أعرف ماذا قالا. آمل أنهم كانوا يعززون السياسة الخارجية لـ أمريكا وليس سياستهم".





وكان موقع "The Federalist" الأمريكي كشف عن عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اجتماعا سريا مع عدد من أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي على هامش مؤتمر ميونخ الأمني.





وقال مصدر مطلع إن ظريف عقد مباحثات سرية مع السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في ألمانيا.





وذكر الموقع أنه تلقى معلومات من الوفد الفرنسي في ميونخ تؤكد حدوث الاجتماع.





واعترف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، بالأمر على حسابه بموقع "تويتر"، منتقدا الرئيس دونالد ترمب لعدم إنشاء قناة دبلوماسية للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.





وعلق ترامب للصحفيين حينما سُئل عن اللقاء السري قائلا: "رأيت ذلك.. سيناتور ميرفي التقى الإيرانيين، هل هذه حقيقة؟.. فهذا يبدو لي مخالف لقانون لوجان".





ويحظر قانون لوجان على المواطنين غير المخولين بالتفاوض مع حكومات أجنبية لها خلاف مع السلطات الأمريكية الرسمية.