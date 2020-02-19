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التعليم العالي: تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية العام المقبل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:41 ص
اختبارات الكترونية
اختبارات الكترونية
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ريهام فيكتور

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات هدفه تقوية شبكة الإنترنت فى الجامعات الحكومية.


وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، فى اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  الغرض من تقوية شبكة الإنترنت بالجامعات الحكومية هو الاستعداد لتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع القطاع الطبي.


وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أنه سيتم بدء تفعيل قرار تطبيق الاختبارات الإلكترونية العام الدراسى القادم وتعتبر مرحلة أولى، وتليها المرحلة الثانية وهى الاختبارات الالكترونية .


وأوضح أنه سيتم تطبيق الاختبارات الإلكترونية في جميع التخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية، لافتا إلى أن جامعاتنا الحكومية بها إنترنت بالفعل وتقدم خدمات إلكترونية متعددة للطلاب.


وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أننا نحتاج تقوية إلكترونية أكبر بالجامعات الحكومية لأنه عند تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لا يصح  أن يكون هناك أى احتمال بوجود شبكة ضعيفة أو تأجيل الامتحانات أو خلافه، منوها إلى أن تعميم وتطبيق الاختبارات الإلكترونية يعنى شبكة إنترنت قوية على كافة الجامعات.

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