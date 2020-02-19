الكشف على ألف طفل بالنزهة ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع..فيديو

قالت الدكتورة هالة عقيل، مدير الرعاية الأساسية بالنزهة: إنه تم الكشف الطبى على ألف طفل من حديثى الولادة على مستوى دائرة النزهة الطبية، لافتة إلى أنه تم تحويل 7 حالات فقط إلى المستوى الأعلى من الخدمة وهو معهد السمع والكلام.





وأضافت هالة عقيل، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أن النتيجة ظهرت سلبية بالنسبة للأطفال المحولين وتم طمأنة الأهالى ، مشيرة إلى أن المبادرة مستمرة فى المركز.





ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا أحمد، مدير وحدة طب أسرة النزهة: إن الكشف على السمعيات ارتبط بشهادة الميلاد بأصبح المواطنين أكثر وعيًا للكشف على أبنائهم، مؤكدة ان اكتشاف المرض فى البداية يسهل علاجه وتداركه سريعًا.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إجراء المسح السمعي لـ303 آلاف و343 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتبا صحيا في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.



