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أخبار العالم

لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ساندرز يتفوق على منافسيه في كاليفورنيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:13 ص
السيناتور بيرني ساندرز
السيناتور بيرني ساندرز
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دعاء أبوهشيمة
كشف استطلاع للرأي أن السيناتور بيرني ساندرز يتفوق على منافسيه من الطامحين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا بنسبة دعم بلغت 32%.

وأظهر الاستطلاع، الذي أصدر نتائجه معهد السياسة العامة في كاليفورنيا، أن جو بايدين، المنافس الأبرز لساندرز، حل ثانيًا بـ 14% ثم إليزابيث وارن بـ 13% ومايكل بلومبرج وبيت بوتيجيج بـ 12% لكل منهما، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير، بهامش خطأ نسبته 7ر5 نقطة مئوية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعهد بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.
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