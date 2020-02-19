لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ساندرز يتفوق على منافسيه في كاليفورنيا

كشف استطلاع للرأي أن السيناتور بيرني ساندرز يتفوق على منافسيه من الطامحين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا بنسبة دعم بلغت 32%.





وأظهر الاستطلاع، الذي أصدر نتائجه معهد السياسة العامة في كاليفورنيا، أن جو بايدين، المنافس الأبرز لساندرز، حل ثانيًا بـ 14% ثم إليزابيث وارن بـ 13% ومايكل بلومبرج وبيت بوتيجيج بـ 12% لكل منهما، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.





وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير، بهامش خطأ نسبته 7ر5 نقطة مئوية.



