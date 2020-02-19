AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شرم الشيخ مدينة خضراء.. تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنع استخدام البلاستيك

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  مدينة شرم الشيخ  مدينة خضراءـ مشيرا إلي أنه  سوف يتم إنشاء مصنع  للأكياس والعبوات الورقية  والنباتية  التي لا تضر البيئة ومنع دخول البلاستيك فور وجود البديل الورقي، بالإضافة لاقامة محطة عملاقة  لاستخدام الكهرباء من الطاقة الشمسية، جاء ذلك خلال  الاجتماع  الذي عقد لغرفة المنشآت الفندقيه بجنوب سيناء  لمنع استخدام الأكياس البلاستيك.

حضر الاجتماع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وهشام جبر رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للغوص، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ  والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات ومديري الفنادق والمنتجعات السياحية  بشرم الشيخ.


و طالب فودة  جمعية المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ بضرورة تأسيس جمعية خاصة بحماية والحفاظ علي البيئة واستعرض المحافظ جهود المحافظة في الحفاظ علي البيئة منها استخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة وإقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس بطاقة 5 ميجا وات سيتم زيادتها لـ 40 ميجا وات، مشيرا إلي إنشاء مارينا يخوت بالإضافة للمساحات الخضراء وأشار  المحافظ إلي تطوير منطقة خليج نعمة وتحويله لممشي سياحي عالمي وأمر   تخصيص مكان لإقامة مصنع اكياس الورق لتكون بديلا لأكياس البلاستيك التي سوف يتم  حظرها تماما عند توفير البديل وطالب فودة خلال الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ علي البيئة وتنفيذ خطوات التحول إلى شرم الشيخ خضراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.
شرم الشيخ مدينة خضراء.. تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنع استخدام البلاستيك
شرم الشيخ مدينة خضراء.. تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنع استخدام البلاستيك
شرم الشيخ مدينة خضراء.. تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنع استخدام البلاستيك
شرم الشيخ مدينة خضراء.. تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنع استخدام البلاستيك
شرم الشيخ مدينة خضراء.. تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنع استخدام البلاستيك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فودة يكرم عمال النظافة بشرم الشيخ ويهدي رئيس المدينة رحلة عمرة

وزيرة البيئة تناقش مع فودة تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء .. صور

مستثمرو جنوب سيناء: ضرورة إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف وتطوير مطار سانت كاترين

بحضور أبو العينين.. تفاصيل اجتماع وزيري السياحة والآثار والطيران مع مستثمري جنوب سيناء.. صور

وزيرة البيئة: ننفذ استراتيجية جديدة لتطوير 30 محمية .. بناء مصنع لإعادة استخدام جريد النخل في إنتاج الورق .. والعاصمة الإدارية صديقة للبيئة بدون مخلفات أو تلوث.. صور

إطلاق أكبر برنامج توعية بيئية للعاملين بالقطاع الفندقي .. صور

ترشيحاتنا

الكاميرات رصدته.. كائن غريب يظهر في الليل ويختفي بسرعة البرق.. صور

الكلاب نهشت جثتها.. شاب يتخلص من عشيقته بعد علمه بحملها

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

خالد جلال : الزمالك يمتلك أفضلية أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري

رانيا يوسف تتلاعب بـ عرائس الماريونت فى العرض الخاص لصندوق الدنيا

بالشوكة والسكينة.. إبراهيم يبدع في عالم الخردة بـ تمثال القطة الفرعونية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور