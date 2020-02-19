شرم الشيخ مدينة خضراء.. تحويل الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنع استخدام البلاستيك

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ مدينة خضراءـ مشيرا إلي أنه سوف يتم إنشاء مصنع للأكياس والعبوات الورقية والنباتية التي لا تضر البيئة ومنع دخول البلاستيك فور وجود البديل الورقي، بالإضافة لاقامة محطة عملاقة لاستخدام الكهرباء من الطاقة الشمسية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لغرفة المنشآت الفندقيه بجنوب سيناء لمنع استخدام الأكياس البلاستيك.





حضر الاجتماع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وهشام جبر رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للغوص، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات ومديري الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ.









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و طالب فودة جمعية المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ بضرورة تأسيس جمعية خاصة بحماية والحفاظ علي البيئة واستعرض المحافظ جهود المحافظة في الحفاظ علي البيئة منها استخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة وإقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس بطاقة 5 ميجا وات سيتم زيادتها لـ 40 ميجا وات، مشيرا إلي إنشاء مارينا يخوت بالإضافة للمساحات الخضراء وأشار المحافظ إلي تطوير منطقة خليج نعمة وتحويله لممشي سياحي عالمي وأمر تخصيص مكان لإقامة مصنع اكياس الورق لتكون بديلا لأكياس البلاستيك التي سوف يتم حظرها تماما عند توفير البديل وطالب فودة خلال الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ علي البيئة وتنفيذ خطوات التحول إلى شرم الشيخ خضراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة.