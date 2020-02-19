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أجندة الفوضى.. تسريبات للإخواني طارق السويدان تكشف تفاصيل المؤامرة على دول الخليج.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:21 ص
طارق السويدان
طارق السويدان
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آيات أحمد
عرضت فضائية "العربية" فيلما وثائقيا يكشف تفاصيل المؤامرة على دول الخليج التي تتعاون فيها قطر وجماعة الإخوان المسلمين، بعنوان "أجندة الفوضى".

وعرض الفيلم تسجيلات سرية ومشاهد حصرية لمخطط الإخوان في نشر الفوضى بدول الخليج، كما تضمن أقوال القيادي الإخواني طارق السويدان، والذى تحدث عن خلق صراع داخل الأسر الحاكمة بدول الخليج، وسعي التنظيم إلى أخونة الوزرات في الكويت، والسيطرة على قرارات مجلس الأمة لخدمة مصالح التنظيم الدولي. 

ومن ضمن التسريبات أيضًا، أكد الإخوانى طارق السويدان، مسألة احتضان إخوان الكويت لخلية مصر قبل ترحيلها والتغلغل الأكاديمي في الجامعات.

واعترف السويدان بدعم قطر للإخوان وعلاقته الوثيقة بالقيادة القطرية والزيارات المتتالية إلى الدوحة، وعلاقته بعضو تنظيم القاعدة وملهم تفجيرات 11 سبتمبر عبد الله عزام، لافتًا إلى أن لقاءاتهم كانت متعددة وكثيرة، وقال: "عبد الله عزام بينى وبينه صحبة خاصة ومحبة خاصة، وعلاقاتنا كانت متعددة وكثيرة قبل أن يذهب إلى أفغانستان".

وكشفت التسريبات أيضا سعي طارق سويدان للوصول إلى المبتعثين السعوديين، واعترافه بتدريب 70 ألف شاب في الدول العربية.

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