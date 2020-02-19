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رياضة

قراء صدى البلد يتوقعون فوز الأهلي بالسوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:28 ص
الأهلي
الأهلي
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صدى البلد
يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مواجهة من العيار الثقيل، غدًا، الخميس، على لقب كأس السوبر المحلي، بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

ويخوض الأهلي بطولة السوبر المحلي بصفته بطلا للدوري الموسم المنقضي، أما الزمالك فـ بصفته بطلا لكأس مصر. 

وطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، استفتاء في الأيام الماضية، على توقع الفائز بلقب كأس السوبر المحلي، حيث رجح 68% من الذين شاركوا، فوز الأهلي، مقابل 32% للزمالك.

ومن المقرر، أن يتجدد لقاء قطبي الكرة المصرية مرة أخرى، يوم 24 فبراير الجاري، في قمة مباريات الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 45 نقطة من 15 مباراة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.
قراء صدى البلد يتوقعون فوز الأهلي بالسوبر المصري
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