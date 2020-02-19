قراء صدى البلد يتوقعون فوز الأهلي بالسوبر المصري

يستعد قطبا

الكرة المصرية

الأهلي والزمالك، مواجهة من العيار الثقيل، غدًا، الخميس، على لقب كأس السوبر المحلي،

بملعب محمد بن زايد في

العاصمة الإماراتية "أبوظبي".









وطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، استفتاء في الأيام الماضية، على توقع الفائز بلقب كأس السوبر المحلي، حيث رجح 68% من الذين شاركوا، فوز الأهلي ، مقابل 32% للزمالك. ويخوض الأهلي بطولة السوبر المحلي بصفته بطلا للدوري الموسم المنقضي، أما الزمالك فـ بصفته بطلا لكأس مصر.





ومن المقرر، أن يتجدد لقاء قطبي الكرة المصرية مرة أخرى، يوم 24 فبراير الجاري، في قمة مباريات الدوري المصري.



