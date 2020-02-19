صورة ملطخة بالدماء لأسرته.. تفاصيل اختطاف شقيق ممثلة عراقية شهيرة

اختطف مسلحون مجهولون شقيق الفنانة العراقية آلاء حسين، أثناء مشاركته في الاحتجاجات العراقية بساحة التحرير.





وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها المسعف إبراهيم حسين شقيق الفنانة آلاء حسين، للخطف والتعذيب على يد الميلشيات من ساحة التحرير، حسبما قالت مصادر محلية.





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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشقيق آلاء حسين وهو مختطف، مشيرين إلى أن مجموعة من عناصر الميليشيات اختطفته من الساحة وقامت بتعذيبه وإرسال صوره إلى عائلته للضغط عليهم لدفع فدية مالية.





وفي أول تعليق لها، أكدت آلاء حسين، خبر اختطاف شقيقها على حسابها بموقع "إنستجرام"، موجهة الشكر للأجهزة الأمنية للتواصل والمجهود المبذول وإحكام زمام الأمور، مضيفة: «لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن».





فيما دعت تنسيقيات الثورة لمظاهرات حاشدة، عصر غد الخميس للإفراج عن ابراهيم حسين وجميع المعتقلين.