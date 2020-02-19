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محافظات

محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حلايب وشلاتين ويعد بحل مشاكلهم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين،على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين، بحضور مشايخ القبائل في مركز الإعلام بالمدينة، إمتد لأكثر من ساعتين، للاستماع إلى مطالب الأهالي.

بدأ اللقاء بترحيب كبير من أهالى مدينة الشلاتين بمحافظ البحر الأحمر، وسط هتافات "تحيا مصر"، وألقى النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية كلمة ترحيب بالمحافظ، وقيادات المحافظة، أشاد خلالها باهتمام المحافظ بمدن الجنوب، مطالبًا بتوفير فرص عمل للشباب، وإقامة مشروعات إنتاجية لتوفير مصدر دخل مناسب لأبناء المدينة، وكذا تجديد الرخص لمراكب الصيد. 

واستمع المحافظ لمطالب الأهالى، التى كان أبرزها مناشدة من 24 معلمة يعملون بمدينة الشلاتين، وأسرهم تقيم في مدن أخرى في المحافظة، حيث طالبوا بنقلهم إلى المدن المقيمة بها أسرهم، ووجه المحافظ بدراسة الموضوع لكل حالة على حدة بشكل دقيق، بحيث يتم نقل المستحق منهن وتنطبق عليه الشروط المقررة بما لا يخالف القانون. 



واستجاب محافظ البحر الأحمر لعدد من مطالب الأهالى، حيث كلف مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مدير منطقة الأبنية التعليمية لإيجاد حل لتقليل الكثافة الطلابية الموجودة في بعض مدارس المدينة، موجهًا بعمل خطة لزيادة قدرة الطاقة الكهربائية وإيجاد حلول للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة. 

وتعهد المحافظ في نهاية اللقاء بتنفيذ كل المطالب التي تخدم الصالح العام، قائلًا " أنا تحت أمركم في أي مطلب، وأي شئ في استطاعتي، لن اتأخر عن تنفيذه إذا كان للصالح العام ولخدمة المواطن، وذلك وفقًا للقانون، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بملف التعليم، وفقًا لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030". 

رافق المحافظ في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والنائب أحمد ابوخليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، والعميد هاني عبدالقوي رئيس مدينة الشلاتين، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حلايب وشلاتين ويعد بحل مشاكلهم
محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حلايب وشلاتين ويعد بحل مشاكلهم
محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حلايب وشلاتين ويعد بحل مشاكلهم
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