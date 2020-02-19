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أخبار العالم

أعضاء بالكونجرس الأمريكي يتجولون في الضفة الغربية.. تفاصيل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:37 ص
أعضاء بالكونجرس الأمريكي
أعضاء بالكونجرس الأمريكي يتجولون في الضفة الغربية
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سمر صالح

تجول أعضاء في الكونجرس الأمريكي، في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل، ومنطقة غور الأردن، وعدة مستوطنات.

 

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية فإن الوفد زار عددًا من المستوطنات بينها تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، مشيرةً إلى أن الوفد يضم اثنين من أعضاء الكونجرس وهم مقربان من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

وقال أولئك الأعضاء إن "هذه المناطق يجب أن تكون جزءا من إسرائيل"، معتبرين اعتراف ترامب بهذه المناطق أنها إسرائيلية، يظهر مدى قوة الالتزام والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

وأضافوا كما نقلت عنهم الصحيفة "كلما أسرعت الخطوات لفرض السيادة، كلما كان ذلك أفضل .. كثيرون في الحزب الجمهوري لديهم تحفظات على خيار ما يسمى حل الدولتين، لأنني كمسيحي يؤمن بالكتاب المقدس، لا أرى ذلك".

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