لميس سلامة: الرئيس السيسي حريص على تلبية طموحات ذوى الهمم والقدرات الخاصة..فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة: إن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم والقدرات الخاصة، ويظهر ذلك في حرص الرئيس السيسى لتدشين المؤتمرات الخاصة بهذه الفئات ودعمهم باستمرار .





وأكدت لميس سلامة، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس السيسى والقيادة السياسية شديدة الحرص على تلبية طموحات ذوى الهمم ودعمهم نفسيا ومعنويا.





وأضافت لميس سلامة، أن الملتقى السنوى الثالث للتربية الخاصة عنوانه واقع مزاولة المهنة حماية ذوى الإعاقة والذى يهدف بدوره فى المقام الأول لطرق التأهيل الصحيحة للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة.





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، إضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





ويستعرض البرنامج أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.