عرفت الخبر من على الفيسبوك.. زوجة الشهيد رامى هلال تروى تفاصيل الحادث

قالت زوجة الشهيد البطل العقيد رامى هلال إن زوجها كان يحلم منذ الصغر بأن يلتحق بكلية الشرطة لافتة إلى أن جميع أفراد العائلة ضباط بالجيش والشرطة.





وأضافت زوجة الشهيد البطل العقيد رامى هلال من خلال حوارها الخاص فى برنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترانيوز" أن زوجها رامى كان يحلم منذ الصغر أن يلتحق بكلية الشرطة وبعد تحقيق حلمه تم تعيينه بالأمن المركزى ومن ثم الأمن الوطنى.





وأشارت زوجة الشهيد البطل العقيد رامي هلال إلى أن أكثر الأيام التى مرت عليهم فى قلق وخوف حقيقي أثناء خدمة العقيد رامى فى الشيخ زايد وقت الثورة، مؤكدة أنه تم اعتقاله.





وتابعت زوجة الشهيد البطل العقيد رامى هلال أننا لم نكن نعرف عنه شيئا لمدة 3 أو 4 أيام كاملة مما أدى إلى انهيارنا جميعًا، مشيرة إلى أن وقت الثورة كانت من أسوأ الفترات التى مرت عليها مصر.





وأكدت أن السرية التامة كانت من طبيعة عمل زوجى وهذا الشيء كان يثير بداخلي الخوف والقلق طوال الوقت، ونوهت إلى أن أول من شعر بوجود خطر رامى يوم الحادث هو والده قائلة "والده حلم برامى بيحضن جده وكلمنا الساعة 6 الصبح يسأل عليه وهو مخضوض".



