"المغربى" يرأس فريق عمل الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة الملك سعود.. صور

وقال الدكتور المغربي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن زيارة الإعتماد الأكاديمي لكلية الآداب بالمملكة العربية السعودية تتم طبقا للمعايير المطورة من قبل المركز الوطنى للتقويم والاعتماد الأكاديمى وهيئة تقوم التعليم بالمملكة في إطار اعتماد برامج الإعلام والجغرافيا والتاريخ وتستمر زيارة الفريق وعملهم لمدة ثلاثة أيام.





وأكد المغربي أهمية عمليات الاعتماد البرامجى للتأكد من وجود نظام داخلى للجودة يتابع ويطور عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية بناءً على مؤشرات أداء يتم متابعتها طبقا لرسالة وأهداف البرنامج التعليمي.