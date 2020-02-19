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تعليم

"المغربى" يرأس فريق عمل الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة الملك سعود.. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:59 ص
فريق عمل الإعتماد
فريق عمل الإعتماد البرامجى لكلية الأداب بجامعة الملك سعود
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إبراهيم الهوارى
ترأّس الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، برئاسة فريق الاعتماد الأكاديمي البرامجي لكلية الآداب بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 16 – 19 فبراير الجاري. 

وقال الدكتور المغربي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن زيارة الإعتماد الأكاديمي لكلية الآداب بالمملكة العربية السعودية تتم طبقا للمعايير المطورة من قبل المركز الوطنى للتقويم والاعتماد الأكاديمى وهيئة تقوم التعليم بالمملكة في إطار اعتماد برامج الإعلام والجغرافيا والتاريخ وتستمر زيارة الفريق وعملهم لمدة ثلاثة أيام.


وأكد المغربي أهمية عمليات الاعتماد البرامجى للتأكد من وجود نظام داخلى للجودة يتابع ويطور عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية بناءً على مؤشرات أداء يتم متابعتها طبقا لرسالة وأهداف البرنامج التعليمي.
"المغربى" يرأس فريق عمل الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة الملك سعود.. صور
"المغربى" يرأس فريق عمل الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة الملك سعود.. صور
"المغربى" يرأس فريق عمل الاعتماد البرامجى لكلية الآداب بجامعة الملك سعود.. صور
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