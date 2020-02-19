أكاديمية التدريب بطنطا: تخريج أكثر من 3 دفعات للتربية الخاصة بذوى الهمم.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان أبو اليزيد، مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، إن مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا تسعى فى الوقت الحالى لإستخراج نقابة تضم كافة إخصائيين التربية الخاصة.





وأشارت الدكتورة إيمان أبو اليزيد ،مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، إلى أن المعايير التى تم على أساسها اختيارهم لمزاولة مهنة أخصائي التربية الخاصة بذوى الهمم حيث تم عرضها على المعهد القومى للجودة.





وأوضحت مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، بتبنى المهعد القومى للجودة قبول دفعات أخصائى التربية الخاصة بذوى الهمم وبدوره قام الأخير بإصدار رخصة مزاولة المهنة وتخريج أكثر من ثلاث دفعات لإخصائيين مزاولة مهنة خاصة بذوى الهمم.





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