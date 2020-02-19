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أكاديمية التدريب بطنطا: تخريج أكثر من 3 دفعات للتربية الخاصة بذوى الهمم.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:01 ص
برنامج صباح البلد
برنامج صباح البلد
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان أبو اليزيد، مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، إن مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا  تسعى فى الوقت الحالى لإستخراج نقابة تضم كافة إخصائيين التربية الخاصة. 

وأشارت الدكتورة إيمان أبو اليزيد  ،مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، إلى أن المعايير التى تم على أساسها اختيارهم لمزاولة مهنة أخصائي التربية الخاصة بذوى الهمم حيث تم عرضها على المعهد القومى للجودة.

وأوضحت مديرة مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية بطنطا، بتبنى المهعد القومى للجودة قبول دفعات أخصائى التربية الخاصة بذوى الهمم وبدوره قام الأخير بإصدار رخصة مزاولة المهنة وتخريج أكثر من ثلاث دفعات لإخصائيين مزاولة مهنة خاصة بذوى الهمم. 

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.


ويستعرض البرنامج أهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.


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