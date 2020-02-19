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تعليم

تتضمن التخلي عن الخيام.. جامعة الإسكندرية تعلن خطتها لتحسين أداء الامتحانات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:03 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الأربعاء، عن وضع خطة شاملة لتحسين أداء أعمال الامتحانات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي٢٠٢٠- ٢٠١٩.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن الخطة تشتمل توفير قاعات مجهزة للامتحانات تتماشى مع التطور الذي تشهده الجامعة في تنوع أنظمة الامتحانات بداخلها، فضلا عن الاستغناء التام عن الخيام لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان.




وفي سياق آخر، كشف جابر، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، عن انطلاق مبادرة التعلم المبنى على المشروعات، كأحد أهم أنواع التعلم الحديث الذي يعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي يُكلفُ بها الطلاب ضمن المحاضرة الدراسية على أن تبدأ بكليتي الحاسبات وعلوم البيانات والهندسة.

وأشار إلى أن المبادرة تعد أحد الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى الربط بين مجال التعليم الأكاديمي، والتعلم والتدريب الميداني الذي يساهم في دعم الطلاب لتوظيف مهاراتهم الشخصية في التفاعل مع المناهج الدراسية، وربطها بسوق العمل.
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