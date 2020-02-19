تتضمن التخلي عن الخيام.. جامعة الإسكندرية تعلن خطتها لتحسين أداء الامتحانات













وفي سياق آخر، كشف جابر، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، عن انطلاق مبادرة التعلم المبنى على المشروعات، كأحد أهم أنواع التعلم الحديث الذي يعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي يُكلفُ بها الطلاب ضمن المحاضرة الدراسية على أن تبدأ بكليتي الحاسبات وعلوم البيانات والهندسة.وأشار إلى أن المبادرة تعد أحد الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى الربط بين مجال التعليم الأكاديمي، والتعلم والتدريب الميداني الذي يساهم في دعم الطلاب لتوظيف مهاراتهم الشخصية في التفاعل مع المناهج الدراسية، وربطها بسوق العمل.