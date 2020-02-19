6 محطات مهمة من التعاون الاقتصادي بين مصر وبيلاروسيا.. تفاصيل

وصل حجم العلاقات التجارية المشتركة بين مصر وبيلا روسيا خلال عام 2018 "108.7 مليون دولار" بينما بلغ هذا الحجم عام 2017 ما قيمته 97.46 مليون دولار، وتصدر بيلاروسيا إلى مصر الجرارات والشاحنات والإطارات والمعدات ومنتجات المعادن والمنتجات البصرية والأسمدة والمضخات ومعدات الأشعة السينية والبيتروكيماويات، أما المنتجات الرئيسية المستوردة من مصر هي الحوامض، والخضراوات والفواكه الطازجة، والنباتات المستخدمة في صناعة العطور والصيدلة، والشاي، والملابس.





فى 2/12/2019 بحث د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة موضوعات التعاون القائمة وسبل تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. بحثا الجانبان التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية مثل التعاون بين شركة ماز وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع الشاحنات ماز، كذلك التعاون بين شركة ببروسكا أجروماش و(مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الزراعية، وكذا التعاون بين شركة امكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الثقيلة.





فى 10/12/2019 استقبل د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي Pavel Utupin وزير الصناعة البيلاروسي وعدد من رؤساء الشركات البيلاروسية. شهد الوزيران توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات وزارة الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين (مصنع ٢٠٠ الحربي) وشركة امكادور بشأن تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق واعمال الإنشاءات ونقل تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال إلى المصنع الحربي، وكذا توقيع مذكرة تفاهم بين (مصنع ٩٩٩) وشركة ببروسكا أجروماش البيلاروسية والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في مجال إنتاج وتوزيع المعدات الزراعية وتوقيع مذكرة تفاهم بين (مصنع ٩٩٩) وشركة "سيل إنيرجو" في مجال إقامة الصوامع.





تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات البيلاروسية التي تتعاون مع المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجالات متعددة حيث يتعاون (مصنع 999 الحربي) مع شركة "ماز" في مجال إنتاج الشاحنات وكذا يتعاون (مصنع 909 الحربي) مع كلًا من شركة "منسك للمحركات" في مجال تصنيع محركات الديزل وشركة "منسك للجرارات" في مجال تصنيع الجرارات.









أكد الجانبان خلال اللقاء أن هذا التعاون المشترك يمكننا من الانفتاح علي أسواق أفريقية وعربية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات الاقتصادية.





فى 3/9/2019 وقعت مصر وبيلاروسيا البروتوكول الختامي للدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وقع عن الجانب المصري أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصرى وعن الجانب البيلاروسي النائب الأول لوزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي.





كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة منع الاحتكار والتجارة البيلاروسية في مجال تنظيمات منع الاحتكار، إلى جانب توقيع عقود تجارية بين رجال الأعمال بالبلدين لتصنيع محركات الديزل والجرارات الزراعية والشاحنات البيلاروسية في مصر.





اتفق الجانبان على أهمية تفعيل العمل المشترك لتعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة المقبلة حيث بلغت معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 108.7 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 10.8% مقارنة بعام 2017. اتفق الجانبان أيضًا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر وبيلاروسيا في مجالات تحسين التعاون الاستثماري من خلال تبادل المعلومات والتشريعات الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء مشروعات مصرية بيلاروسية مشتركة في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والمعدات وصناعة الجرارات والصناعات المغذية للسيارات والصناعات التعدينية. وقد اتفق الجانبان على عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية-البيلاروسية المشتركة بالقاهرة في عام 2020.





- فى 22/8/2019 شهد د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وسيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة مراسم توقيع مذكرة الحفاظ علي سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة امكودور وكذا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة المصرية للتنمية الريفية وشركة امكودور البيلاروسية. يأتي هذا التوقيع في إطار إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستكمالا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة امكودور البيلاروسية في سبتمبر 2018 للتصنيع المشترك للوادر والمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها حيث يهدف هذا البروتوكول إلي تعميق نسبة التصنيع المحلي لتصل إلي 45% بحلول عام 2022. تم الاتفاق علي وضع خطة محددة المسؤليات والتوقيتات وعقد لجنة اسبوعيًا لمتابعة تنفيذ كافة أوجه المشروع من ( تصنيع ، تسويق ).





في عام 2018 جرى تنظيم أكثر من 30 زيارة للوفود الرسمية والتجارية الرفيعة وعلى مستوى الخبراء في مجالات الصناعة والزراعة والبناء والموارد الطبيعية وحماية البيئة والصيرفة والمال والنقل والعلوم، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.





تنفذ بيلاروسيا ومصر 19 مشروعًا مشتركًا في مجالات الصناعة والعلوم والتعليم، ويوجد في جمهورية بيلاروسيا 9 شركات مسجلة ذات رأس مال مصري بنسبة 100% و12 شركة بيلاروسية مصرية مشتركة، وهناك شركتان مصريتان تنفذان مشروعين استثماريين في مجال السياحة الزراعية والزراعة في مقاطعتي مينسك وفيتيبسك في جمهورية بيلاروسيا.





تجدر الإشارة إلى زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، مصر اليوم الأربعاء لمدة يومين.





ومن المقرر أن يعقد لوكاشينكو محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقاهرة، ويستعرض الرئيسان التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة السيسي لمينسك في صيف عام 2019، وكذلك آفاق التعاون في التجارة والاقتصاد والمجالات الأخرى.





وأشار بيان مكتب الرئيس البيلاروسي، إلى أن الرئيسين سيناقشان التعاون على الساحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن تسفر المحادثات عن مجموعة من الوثائق الثنائية.









ومن المقرر أن يعقد ألكسندر لوكاشينكو سلسلة من الاجتماعات، ويرافق الرئيس السيسي في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر.