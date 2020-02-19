على حزين: رؤية مصر 2030 تضمنت أهدافًا بعينها لرفع مستوى الأمن الغذائي

قال الدكتور على حزين رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالأماكن المهمشة والفقيرة والحدودية، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت أهدافا بعينها لرفع مستوى الأمن الغذائي لهذه المناطق .





وأضاف الدكتور على حزين خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " أن الجهاز التنفيذي للتنمية الشاملة أحد الأجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة.





وأشار رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة إلى أن الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو إحداث تنمية شاملة وحقيقية ومتكاملة فى هذه المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا والمهمشة.





وتابع رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة أننا نعمل فى عدد كبير من المحافظات وندير حاليًا 6 مشروعات تنموية بمختلف أهدافها وتنشيطها طبقا لمكان منطقة واحتياجها.





وأكد رئيس مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة أننا ندير المشروع لتمكين سبل الحياة للتجمعات البدوية الموجودة فى منطقة السلوم وبرانى، وكذلك مشروع لتمكين سبل الحياة للتج تعالت البدوية فى سلسلة جبال البحر الأحمر .





و نوه إلى أننا نعمل على مشروع تنمية المرأة اقتصاديا واجتماعيا فى صعيد مصر بناء مرونة نظم الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ، مؤكدا أنه تم تطبيق المشروع على 54 محافظات بصعيد مصر لإعداد صغار المزارعين وإعطائهم حزم من التوصيات لمواجهة آثار التغيرات المناخية.