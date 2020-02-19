إنارة 8 مبان حكومية بالطاقة الشمسية في الخارجة بتكلفة 5 ملايين جنيه

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من مشروع إنارة 8 مبان حكومية تابعة للمركز بنظام الطاقة الشمسية بتكلفة 5 ملايين و112 ألف جنيه.





وأكد الطماوي، أنه تم تركيب 8 وحدات طاقة شمسية لإنارة مباني رئاسة الوحدات المحلية القروية الثمانية التابعة للمركز، وتركيب العدادات لهذه الوحدات، لاحتساب كميات الطاقة الكهربية المستغلة ومحاسبة هيئة الكهرباء على الفائض من هذه الوحدات في كمية الكهرباء الناتجة من وجري من خلالها دعم الشبكة الكهربائية في القرى الثمانية.





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وأضاف أن المركز ينفذ مشروعات الطاقة الشمسية في إنارة المنشآت الحكومية التابعة لها، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ميزة المحافظة بتمتعها بأعلى نسبة سطوع شمسي على مستوى العالم.





ولفت إلى أن المركز أوشك على الانتهاء من مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة، تنمية المركز وقراه بتكلفة إجمالية 36 مليونا و52 ألف جنيه في مجالات الكهرباء وتحسين البيئة والطرق وعدم احتياجات الوحدات المحلية القروية.