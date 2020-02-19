أنت مكانك المحكمة.. جانتس يرد على دعوة نتنياهو لمناظرة تلفزيونية

بعد أقل من أسبوعين على الانتخابات، دعا رئيس حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو، منافسه على رئاسة الحكومة، بيني جانتس رئيس تحالف "كاحوال لافان" وسط-اليسار، إلى مناظرة تلفزيونية، قائلا له باللغة العربية "أهلا وسهلا".

وقال نتنياهو في مقابلة على القناة 20 في التلفزيون الإسرائيلي، المحسوب على اليمين "بيني جانتس اسمع، أدعوك إلى مناظرة تلفزيونية. أهلا وسهلا".

وأعرب نتنياهو عن استعداده "للمجيء إلى القناة 20، أو إلى أي مكان آخر لإجراء المقابلة، والتحدث إلى الجمهور الذي سيحكم".

وقال نتنياهو "فلنجري 3 مناظرات، الأولى حول السياسية الخارجية، والثانية عن الاقتصاد والثالثة عن الأمن، تماما كما يحدث في الولايات المتحدة تعال حتى إلى المناظرة الأولى فقط، لا تخف!".

ويصور نتنياهو في حملته الانتخابية جانتس، وكأنه ضعيف الشخصية وغير مؤهل لقيادة إسرائيل، في الوقت الذي يمتلك هو فيه خبرة كبيرة.

وهاجم نتنياهو جانتس قائلا: "على ما يبدو أن جانتس يعاني من مشكلة، فهو لا يجيد التصرف تحت الضغط ولا يتحمل الضغط يردد ما يقوله له مستشاروه".

وتوجه بالسؤال إلى جانتس "إذا لم تستطع تحمل ضغوط المناظرة التليفزيونية، فكيف ستقود إسرائيل؟ أتريد أن تعلم ما هي الضغوط التي أواجهها؟ هي ضغوط الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) لقبول الاتفاق النووي الإيراني، ولكنني قاومت الضغط ووقفت أمامه وذهبت إلى الكونجرس لأقاومه".

ولم يكن نتنياهو معني بإجراء مناظرة مع جانتس، لأنه "لا يريد منحه موقعا موازيا لرئيس الحكومة"، ولكنه اقتنع على ما يبدو بنصيحة مسؤولين في حزبه، الذين عرضوا عليه دعوة جانتس إلى مناظرة، بعد تأكدهم من "أنه سينتصر بها" ومنذ أن كان طالبا جامعيا في الولايات المتحدة في السبعينيات، اعتاد نتنياهو على إجراء مناظرات تلفزيونية في القنوات الأميركية، ضد نشطاء فلسطينيين، وكان بحسب مؤيديه "يبلي بلاء حسنا" وقفز نتنياهو من هناك إلى السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، ومن ثم إلى السياسة ليتوجها في النهاية برئاسة الحكومة.

ورفض جانتس من جانبه، الموافقة على إجراء المناظرة، وكتب تغريدة على صفحته في تويتر، خاطب بها نتنياهو بالقول: "ما الذي جرى يا نتنياهو؟ أمذعور أنت من تحديد موعد لبدء محاكمتك؟، ولذا فإنك تحاول استحداث أمر تُشغل به الجمهور والرأي العام".

وقررت المحكمة أن تفتتح جلسات محاكمة نتنياهو في 17 مارس وقال جانتس في التغريدة عن هذا التاريخ مخاطبا نتنياهو "أنت ستذهب إلى المحكمة، وإسرائيل ستستمر بالمضي قدما".

ووصف مصدر مقرّب من جانتس، دعوة نتنياهو لإجراء مناظرة، بـ "محاولة بائسة، لصرف الأنظار عن بدء محاكمته".

وأضاف "نتنياهو رفض لمدة عشر سنوات المشاركة بأي مناظرة، وفجأة عدل عن قراره، في اليوم الذي حدد فيه موعد لبدء محاكمته"، وتابع "سيكون لديه مناظرة مع المدعي العام في المحكمة" وعُقدت آخر مناظرة انتخابية في إسرائيل، بين المرشحين لرئاسة الحكومة، في العام 1999، حضره نتنياهو وإسحاق مردخاي.