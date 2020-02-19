غرق 14 مهاجرا قبالة الساحل الأطلسي للمغرب

لقي 14 مهاجرا، بينهم طفلان، مصرعهم جراء غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية.





وذكرت منظمة "ووتش ذي ميد آلارم فون" التي تتلقى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، /الأربعاء/ أنه "بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب، ما أدي إلي غرق 14 شخصا، بينهم طفلان".





وأضافت المنظمة أن الناجين أفادوا بأن "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى مدينة الداخلة"، الواقعة على بعد 1700 كم عن الرباط.





من جهته ، قال متحدث باسم قوات خفر السواحل الإسبانية، إن "منظمة ووتش ذي ميد" أخطرتهم بالمأساة، لافتا إلى أن خفر السواحل الإسباني يواصل البحث عن ثلاثة قوارب أخرى أبحرت من المغرب واختفت.



