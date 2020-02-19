كوريا الجنوبية: حكم بالسجن 17 عاما بحق الرئيس الأسبق لي ميونج باك

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في جلسة الاستئناف التي عُقدت اليوم /الأربعاء/ حكما بالسجن لمدة 17 عاما وغرامة مالية قدرها 12 مليار وون ومصادرة 5.78 مليار وون بحق الرئيس الأسبق لي ميونج-باك.





وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الأسبق تم اتهامه باختلاس 34 مليار وون ، واستلام رشوة تقدر بحوالي 10 ملايين وون ، حيث واجه عقوبة ثقيلة في محكمة الاستئناف أيضا على غرار قرار المحكمة الابتدائية .





وتم اتهام الرئيس الأسبق "لي" بتهمة اختلاس حوالي 34.9 مليار وون من أموال شركة داس لقطع الغيار التي يُعتقد بأنه هو صاحبها الحقيقي ، واستلام 16.3 مليار وون من الرشوة ، منها 11.9 مليار وون من تكلفة الإجراءات القضائية التي تحملتها شركة سامسونج للإلكترونيات في دعوى قضائية لشركة داس في الولايات المتحدة .





وكانت قيمة الرشوة في بداية الدعوى القضائية 11.1 مليار وون، غير أنها ارتفعت بقدر 5.1 مليار وون .



