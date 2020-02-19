تعرف على حقيقة ترقية زوجة الرئيس التونسي إلى الرتبة الثالثة

كشفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين السابقة كلثوم كنو، حقيقة ترقية زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضية إشراف شبيل للرتبة الثالثة.





ونفت كلثوم ما تم تداوله بشأن هذا الأمر، قائلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "توضيح بسيط خلافا لما يتداول في بعض الصفحات فإن السيدة إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية لم تتم ترقيتها للرتبة الثالثة بل تم إدراج اسمها في جدول الكفاءة مثلها مثل بقية زملائها القضاة الذين قضوا 16 سنة في القضاء".





وأضافت: "أما الترقية فإنها تتم في مرحلة أخرى عند إجراء الحركة في آخر السنة القضائية، إذن فإن السيدة إشراف شبيل لم تتمتع بأيّ امتياز بالنسبة لبقية زملاء دفعتها وإدراج اسمها بجدول الكفاءة هو حقها وليس امتيازا لها".





ونشرت القاضية كلثوم كنو رابط قرار مجلس القضاء العدلي المتعلق بجدول الكفاءة للترقية إلى الرتبة الثانية.