أسيوط تستعد لـ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة في عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد صندوق تحيا مصر برئاسة أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر وذلك لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق خطط التنمية المستدامة.









جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وعبير عبد الغني مسئول وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وعدد من مسئولي وممثلي قطاعات التعليم والشباب والرياضة والصحة ومستشفى الشرطة.





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وأشاد السكرتير المساعد بالمبادرات الرئاسية التي تعمل على تخفيف العبء وتوفير خدمات للمواطنين بكافة ربوع الجمهورية موضحًا أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" بادرة أمل لأبناء المحافظة من الفئات الأكثر احتياجًا وطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لاكتشاف أمراض الإبصار والرمد واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها ورفع مستوى الرعاية الصحية لأهالي أسيوط حيث من المقرر أن تستقبل القافلة على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة وإجراء التدخل الجراحي اللازم للحالات المرضية بمستشفى الشرطة بأسيوط دون أي مقابل مشيرًا إلى اهتمام محافظ أسيوط وتقديمه لكافل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ هذه المبادرة ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.





وأوضح مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" سوف تبدأ فعالياتها بمحافظة أسيوط غدًا الخميس بقوافل الكبار للفئات الأكثر احتياجًا ولمدة يومين أسبوعيا وذلك لإجراء مسح وفحوصات طبية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ككشوفات النظارات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات وتدخلات طبية جراحية كعمليات المياه البيضاء إلى مستشفى الشرطة بأسيوط ومستشفى سوهاج العسكري مجانًا دون أي مقابل لافتًا إلى انطلاق المبادرة وتنفيذ هذه القوافل الطبية تباعًا بمراكز الشباب على مستوى المحافظة مضيفًا إنه سيتم إستكمال المبادرة بالمسح الطبي والكشف المبكر لتلاميذ كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة بخطة زمنية ومواعيد محددة سيتم الإعلان عنها مع بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 على أن يتم توفير نظارات طبية مجانية للحالات المصابة منهم بضعف النظر وتحويل آخري للتأمين الصحي وإضافة المريض للمبادرة لإجراء التدخل الجراحي بإحدى المستشفيات العسكرية في حالة الحاجة لذلك.