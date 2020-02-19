AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 74 مخالفة تموينية فى حملات على الأسواق بالبداري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:44 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة قرى ونجوع المحافظة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة على المواطنين.

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية والتموين لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمستودعات لمنع تهريب وتسريب السلع المدعمة لضمان حصول المواطنين على كامل الدعم المخصص لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط وتلبية إحتياجاته.


إيضا:

غلق وتشميع معمل تحاليل وعيادة طبية غير مرخصين في حملة بـ أسيوط

 


وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع الإدارات التموينية لشن حملات مفاجئة على السواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر السلع الأساسية للمواطنين ومحاربة الغش التجاري تم التنسيق مع إدارة تموين البدارى برئاسة عصمت تركي شاهين مدير الإدارة وشن حملات تموينية خلال اليومين الماضيين .

 

أسفرت الحملات عن تحرير ٧٤ مخالفة تموينية متنوعة منها ضبط ٢٠٠٠ كجم فول مستورد ولا يمتلك حائزها فواتير كما تم ضبط عدد ١٠ شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم مخصص للمخابز قبل بيعها في السوق السوداء وعدد ٦٩ مخالفة لعدد من المخابز تنوعت بين نقص وزن ومواصفات ونظافة وتحرير مخالفات لغلق مستودع بوتجاز وبدال تمويني في مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 5820 زجاجة عصير مجهول المصدر في أسيوط

محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور

محافظ أسيوط: استمرار شن الحملات الرقابية لضبط الأسواق

تموين المنوفية يضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم فى الشهداء

ضبط نصف طن لحوم غير صالحة و21 مخبزاً مخالفاً في البحيرة

ضبط لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك بالقوصية في أسيوط

ترشيحاتنا

بسبب خوفها من "كورونا".. سيدة تجد نفسها في ورطة مع الشرطة.."تفاصيل"

الكاميرات رصدته.. كائن غريب يظهر في الليل ويختفي بسرعة البرق.. صور

الصحة المصرية والعالمية تؤكدان سلبية تحليل الـpcr للأجنبي حامل فيروس كورونا

رحيل مفاجئ.. آخر ما كتبه الإعلامي عمرو نجيب على صفحته بـ فيس بوك

هونج كونج تعلن عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

بعد توقف نصف قرن.. السعودية تحيي جدة دوم أول صالة عرض فني

شاب عشريني يعلن عن مكافأة مالية للقضاء على صرصور في مطبخ منزله