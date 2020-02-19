تحرير 74 مخالفة تموينية فى حملات على الأسواق بالبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بكافة قرى ونجوع المحافظة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة على المواطنين.

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية والتموين لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمستودعات لمنع تهريب وتسريب السلع المدعمة لضمان حصول المواطنين على كامل الدعم المخصص لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البسيط وتلبية إحتياجاته.





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غلق وتشميع معمل تحاليل وعيادة طبية غير مرخصين في حملة بـ أسيوط





وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع الإدارات التموينية لشن حملات مفاجئة على السواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر السلع الأساسية للمواطنين ومحاربة الغش التجاري تم التنسيق مع إدارة تموين البدارى برئاسة عصمت تركي شاهين مدير الإدارة وشن حملات تموينية خلال اليومين الماضيين .

أسفرت الحملات عن تحرير ٧٤ مخالفة تموينية متنوعة منها ضبط ٢٠٠٠ كجم فول مستورد ولا يمتلك حائزها فواتير كما تم ضبط عدد ١٠ شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم مخصص للمخابز قبل بيعها في السوق السوداء وعدد ٦٩ مخالفة لعدد من المخابز تنوعت بين نقص وزن ومواصفات ونظافة وتحرير مخالفات لغلق مستودع بوتجاز وبدال تمويني في مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.