برلماني يطالب نبيلة مكرم بإنشاء كوبري فوق ترعة "الفرستق" بالغربية

وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن الزيارة التى قامت بها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لعدد من القرى بمحافظة الغربية بالناجحة، مؤكدا أنها زيارة مهمة وحققت جميع أهدافها خاصة فيما يتعلق بإبراز المشروعات الناجحة داخل هذه القرى.





وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم إن السفيرة نبيلة مكرم تستحق ان تحصل على لقب وزيرة المصريين بعد الحب والتقدير الكبير الذى أصبحت تحظى به هذه الوزيرة القديرة والناجحة من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية داخل مصر وخارجها لأنها أكدت للرأى العام انها مواطنة مصرية بسيطة وتعشق مصر وشعبها العظيم وعلى استعداد أن تذهب لجموع الشعب المصرى فى مختلف القرى والتوابع على مستوى الحمهورية وأنها أدارت ملف الهجرة والمصريين بالخارج باحترافية ومهنية غير مسبوقة فى تاريخ هذه الوزارة.





وقال النائب حسين أبو جاد: "لقد انتظرت عدة أيام لأصدر هذا البيان من أجل متابعة كل ما أثير عن زيارة الوزيرة نبيلة مكرم خاصة لقرية "الفرستق" وما ظهر في الصورة المتداولة لمرور "مكرم" فوق مصرف القرية وفرشه بالسجاد وهو شيء متعمد من القائمين على الزيارة من الأهالي وأصحاب المصانع وحدث بهدف الرد على الطلب المقدم أكثر من مرة لوزارة الموارد المائية الري لعمل كوبري مصرفي أو صرف مغطى في هذه المنطقة بدلًا من تلك المعدية خاصة وأنها مجاورة لمدرسة ابتدائية ولم يتم الاستجابة للطلب فرأوا أن مرور الوزيرة من فوق تلك المصرف سيعزز الاستجابة لطلبهم ولكن وللأسف الشديد لم يتحرك أى مسئول لا وزير الموارد المائية والرى أو وزير التنمية المحلية أو محافظ الغربية للاستجابة للمطلب البسيط لأهالى قرية الفرستق ".





وطالب النائب حسين أبو جاد من السفيرة نبيلة مكرم تحقيق حلم أبناء وجماهير الفرستق من خلال تقديمها لطب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعمل كوبرى أعلى هذا المصرف أو اقامة مشروع صرف مغطى لحل هذه المشكلة معربا عن أسفه الشديد للانتقادات غير الموضوعية التى تناولها البعض بشأن هذا الملف.