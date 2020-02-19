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برلمان

بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:11 م
القمح
القمح
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معتز الخصوصى
قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إنها سوف تتقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تسبب مبيدات مغشوشة تم بيعها في منافذ وزارة الزراعة في فساد 20% من محصول القمح.

وأضاف رزق الله، فى بيان صحفى لها، أنه رغم أن محصول القمح محصول استراتيجي، والإضرار به هو إضرار بالأمن القومي الزراعي، فقد تم بيع مبيد باسم أرينا ٧٪ تسبب في تدمير ٢٠٪ من محصول القمح هذا العام في العديد من المحافظات.

وانتقدت دور وزارة الزراعة في هذا الأمر، خاصة مع تدخلها المتأخر، بالإضافة إلى أن المبيد كان يباع بالجمعيات الزراعية.

وطالبت بإجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر وإحالة المسئولين عن إدخال المبيد الضار إلى السوق ومعاقبة الجهات البحثية التي قصرت في دورها.

كما لفتت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الفلاحين الذين تم إفساد محصولهم جراء هذا المبيد.
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