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محافظات

بتكلفة 700 مليون جنيه.. تنفيذ 6 مشروعات صرف صحي بمركز أبو كبير

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة أبو كبير بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 175 مليون جنيه لخدمة قرى منشأة المناسترلي وطوخ القراموص وكفر السواقي والدهتمون وطوخ القراموص وكفر الأعصر وكفر الشوبكي والتل والمسلمية وتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم لأبناء المركز.


وتجول المحافظ داخل المحطة للاطمئنان على سير العمل، مشددًا على الإلتزام بالتوقيت المحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية لمدينة أبو كبير حيث من المقرر مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا طبقا للتعاقد مع الشركة المنفذة لافتًا أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة تخطت 35 % والوقت المتبقي لانتهاء المشروع ابتدائيا 414 يوما.


وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالمتابعة المستمرة للمشروع وإلزام الشركة المنفذه بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة.


وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمركز ابو كبير بتكلفة إجمالية 700 مليون مؤكدًا أن الدولة تولي إهتمامًا لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

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