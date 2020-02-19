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محافظات

طقس سيئ يسود الدقهلية وأمطار شديدة ورياح محملة بالأتربة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
هطلت الأمطار بغزارة  منذ قليل على مناطق الدقهلية حيث شهدت المحافظة حالة من عدم استقرار الطقس وامتلاء عددا من الشوارع بمياه الأمطار.

وهبت الرياح بشدة وأدت الأتربة الشديدة إلى إغلاق عدد من الباعة محالهم وتسببت أيضا فى عرقلة مرورية بالشوارع الرئيسية.

وأدت حالة الطقس غير المستقرة إلى عزوف عدد من الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم.

كما أدت الأمطار والرياح إلى عزوف الصيادين عن الذهاب إلى بحيرة المنزلة للصيد وذلك تخوفا من الأخطار بسبب هذا الطقس.

ورفعت محافظة الدقهلية من حالة الاستعداد لأى حالة طوارئ بالمحافظة.

وشدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول إلى أماكن تجمع المياه ومتابعة حالة الشوارع والتأكد من رفع كافة تجمعات المياه، متابعة سيارات كسح لشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع.

ووجه المحافظ بالتأكد من جودة أعمدة الكهرباء والصيانة لأي عطل.
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